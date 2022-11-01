Лондон, 1 ноября, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Производственная активность в секторе обрабатывающей промышленности Великобритании упала до самого низкого уровня с начала пандемии коронавируса в 2020 году. Об этом говорит индекс менеджеров по закупкам (PMI), оцениваемый исследовательской компанией S&P Global Market Intelligence.

Флаг Великобритании

Индекс снизился с 48,4 баллов в сентябре до 46,2 баллов в октябре, и это стало самым низким показателем с весны 2020 года. Показатель PMI ниже 50 означает, что большинство опрошенных компаний заявили о снижении производственной активности.

S&P Global также сообщила о резком сокращении количества новых заказов, что в сочетании со слабыми показателями производства, занятости и экспорта привело к снижению основного показателя.

Кроме того, компании указали на рост расходов на производственные ресурсы.

«В нынешнем виде обрабатывающая промышленность не в состоянии предотвратить сползания экономики Великобритании в рецессию», — сказал директор S&P Global Market Intelligence Роб Добсон.