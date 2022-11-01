Пермь, 1 ноября, 2022, 14:45 — ИА Регнум. В Перми ищут подрядчика, который создаст проект по реконструкции Комсомольского проспекта. На эти цели мэрия готова потратить 4 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Подрядчик должен будет разработать дизайн-проект, создать проектную документацию, а после спроектировать цифровую модель обновлённого проспекта. В ней необходимо обозначить расположение пожарных проездов, тротуаров и автомобильных карманов.

Максимальная сумма контракта составляет 4 млн рублей. Итоги конкурса подведут 14 ноября. Создание проекта подрядчик должен будет завершить до 29 декабря 2023 года.