Париж, , 13:55 — REGNUM Во Франции объявили о новых забастовках в ближайшие дни в GRDF (основной оператор распределительной сети природного газа во Франции) и во французском дистрибуторе электроэнергии Enedis в разгар переговоров о заработной плате, сообщает Le Figaro.

Протесты во Франции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

После подписания 18 октября отраслевого соглашения в энергетическом секторе компании теперь должны договориться о внутренних мерах по компенсации инфляции. Переговоры застопорились в GRDF, где профсоюз призывает 2 ноября объявить день забастовки в кулуарах новой переговорной встречи, в то время как в Enedis профсоюзы призывают объявить день забастовки 3 ноября.

Всеобщая конфедерация труда, ведущий профсоюз, призывает к повышению зарплаты на 4,6% для всех в 2022 году и на 2,3% в 2023 году, а также к дополнительным мерам по низкой заработной плате и индивидуальным мерам.