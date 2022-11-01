Москва, , 13:54 — REGNUM В районы боевых действий отправлено 87 тыс. мобилизованных, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

Сергей Шойгу Kremlin.ru

В ходе селекторного совещания он рассказал об отправке мобилизованных в зону боевых действий.

«В районы боевых действий после проведения дополнительной подготовки и боевого слаживания направлено 87 тыс. человек», — сказал Шойгу. Всего на военную службу в рамках частичной мобилизации были призваны 300 тыс. человек.

Министр добавил, что для обучения мобилизованных было привлечено примерно 3 тыс. инструкторов, имеющих опыт боевых действий в рамках специальной военной операции России на территории бывш. УССР.