Москва, 1 ноября, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Законопроект о пенсионном обеспечении родителей, воспитывающих детей, внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким, передает корреспондент ИА REGNUM 1 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 15 федерального закона «О страховых пенсиях», согласно которым коэффициенты за полный календарный год засчитываемого в страховой стаж периода ухода за ребенком увеличиваются в два раза, то есть 3,6 — в отношении периода ухода за первым ребенком, 7,2 — за вторым, 10,8 — за третьим или четвертым ребенком.

В случае принятия закона за рождение и воспитание четырех и более детей можно получить 48,6 балла, что в 2022 году составляет 5217,7 рубля.

Сейчас периоды ухода за ребенком засчитываются в страховой стаж, если им предшествовали или за ними следовали периоды работы и (или) другой деятельности, за которые уплачивались страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. В настоящее время за год человек может заработать максимум 10 баллов.

Вступление в силу федерального закона предполагается с 1 января 2023 года.

Принятие законопроекта позволит повысить пенсионное обеспечение родителей, воспитавших детей, стимулировать рождаемость, то есть улучшить демографическую ситуацию в стране, отмечают авторы.