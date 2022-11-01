Херсон, 1 ноября, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Все задержанные пособники киевского режима быстро сдают своих хозяев. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире «Соловьёв. Live».

khogov.ru Владимир Сальдо

Он сообщил, что правоохранительные органы ежедневно выявляют на территории региона многочисленные схроны боеприпасов и оружия, задерживают пособников киевского режима, корректировщиков, диверсантов. Так, в лесы была обнаружена радиовышка, через которую врагу передавались координаты перемещения российских войск.

При этом, подчеркнул Сальдо, все пособники врага при задержании начинают активно давать показания, в том числе о своих «кураторах».

Как сообщало ИА, власти Херсонской области намерены создать батальон территориальной обороны, в состав которого войдут 1,5 тысячи добровольцев.