Оренбург, 1 ноября, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев в преддверии профессионального праздника сотрудников правоохранительных органов наградил пятерых оренбургских полицейских. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Оренбургской области.

Khabkrai.ru Медаль «За спасение погибавших»

Заместитель начальника ОМВД России по Беляевскому району Александр Крюковский награждён медалью МВД России «За доблесть в службе». Правоохранитель обнаружил затонувший автомобиль, а после занимался поисками людей под водой. Водитель того же райотдела Арман Танабергенов помог выбраться людям из тонущей машины. Его наградили медалью «За смелость во имя спасения».

Медали «За спасение погибавщих» получили трое оренбургских правоохранителей. Инспектор ДПС МУ МВД России «Орское» лейтенант Дмитрий Шкарапута, участковый уполномоченный ОМВД России по Новоорскому району лейтенант Евгений Чернов и инспектор ДПС ОМВД России по Гайскому городскому округу Артур Маханбетов спасли восемь человек из горящего дома в Орске.