Бухарест, 1 ноября 2022, 13:52 — REGNUM Власти Румынии объявили о намерении восстановить систему контроля над скоростью автомобилей, проезжающих по основным шоссе страны. Об этом 1 ноября сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Автомобиль. Скорость
Автомобиль. Скорость
(сс) warrenrandalcarr

По предварительным данным, соответствующие стационарные приборы вновь появятся на обочинах после 10 лет запрета на использование подобной техники.

«Это позволит в значительной степени дисциплинировать водителей и избежать многих аварий и автокатастроф», — говорится в заявлении румынского министерства транспорта.

Согласно официальной информации, средства на приобретение и установку необходимого оборудования в размере 35 млн евро Бухаресту предоставит Еврокомиссия. Для окончательного вступления нововведения в силу дополнительных подписей президента и членов парламентских комиссий Румынии не требуется.

Напомним, приборы контроля скорости на дорогах Румынии были демонстрированы в 2012-м году после того, как суд счел их использование «нарушением прав конфиденциальности водителей».

На сегодняшний день Румыния занимает первое место в ЕС по количеству смертей и серьезных травм на дорогах общего пользования. В 2021 году произошло почти 5000 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых почти 3800 человек получили травмы и 1779 человек погибли.