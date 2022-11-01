Бухарест, 1 ноября, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Власти Румынии объявили о намерении восстановить систему контроля над скоростью автомобилей, проезжающих по основным шоссе страны. Об этом 1 ноября сообщает бухарестский телеканал Digi24.

(сс) warrenrandalcarr Автомобиль. Скорость

По предварительным данным, соответствующие стационарные приборы вновь появятся на обочинах после 10 лет запрета на использование подобной техники.

«Это позволит в значительной степени дисциплинировать водителей и избежать многих аварий и автокатастроф», — говорится в заявлении румынского министерства транспорта.

Согласно официальной информации, средства на приобретение и установку необходимого оборудования в размере 35 млн евро Бухаресту предоставит Еврокомиссия. Для окончательного вступления нововведения в силу дополнительных подписей президента и членов парламентских комиссий Румынии не требуется.

Напомним, приборы контроля скорости на дорогах Румынии были демонстрированы в 2012-м году после того, как суд счел их использование «нарушением прав конфиденциальности водителей».

На сегодняшний день Румыния занимает первое место в ЕС по количеству смертей и серьезных травм на дорогах общего пользования. В 2021 году произошло почти 5000 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых почти 3800 человек получили травмы и 1779 человек погибли.