Москва, , 13:51 — REGNUM Более 77 тысяч тонн различного имущества, горюче-смазочных материалов (ГСМ) и продовольствия уже доставлено в рамках северного завоза в районы Крайнего Севера и отдаленные гарнизоны Сибири и Дальнего Востока. Об этом 1 ноября заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания.

Сергей Шойгу Kremlin.ru

«Двадцать седьмого сентября завершена доставка материальных средств в районы Крайнего Севера и отдаленные гарнизоны Сибири и Дальнего Востока. В дислоцированные там воинские части доставлено свыше 77 тысяч тонн различного имущества, горюче-смазочных материалов и продовольствия», — сказал он.

При этом глава Минобороны РФ почеркнул, что указанные воинские части смогут в течение полутора лет полноценно функционировать на созданных в результате этого запасах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы (ВС) России поражают высокоточными ударами критическую инфраструктуру киевского режима, эффективно снижая военный потенциал боевиков ВСУ.