Новосибирск, 1 ноября, 2022, 13:53 — ИА Регнум. В Новосибирской области важно даже при выполнении важнейших государственных задач создать условия, чтобы малый и средний бизнес не пострадал. Об этом во время оперативного совещания 1 ноября заявил губернатор региона Андрей Травников.

Светлана Шаповалова, ИА REGNUM Малый бизнес

«Мобилизация — это испытание для всех нас. Малое и среднее предпринимательство в Новосибирской области играет значимую роль в экономическом развитии, поэтому очень важно даже при выполнении важнейших государственных задач, в том числе связанных с мобилизацией, создать условия, чтобы этот сектор экономики не пострадал. В том числе, в случае призыва на военную службу представителей малого и среднего бизнеса», — сказал Травников.

По официальным данным, в регионе малое и среднее предпринимательство представляют 65,3 тысячи юридических лиц и 76,9 тысяч индивидуальных предпринимателей, а также более 115 тысяч самозанятых — около 40% от общего количества занятых в экономике.