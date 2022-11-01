Кишинёв, 1 ноября, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Комиссия по чрезвычайным ситуациям при правительстве Молдавии утвердила перечень мер по контролю действий молдавских граждан, в отношении которых США ввели санкции. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба правительства.

Цитата из мф Маугли. Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР Шакал Табаки

В документе отмечается «необходимость быстрой реакции» для надлежащего эффекта «от действий, предписанных в изменениях, произошедших 26 октября 2022 года в решениях №13 818/2017 и 140 240/2021, изданных президентом США».

Сообщается, что механизм исполнения воли Вашингтона предусматривает контроль финансовых операций лиц, попавших под санкции, а также в отношении тех, кого подозревают в сотрудничестве с ними. Служба информации и безопасности Молдавии будет следить за тем, чтобы список подозреваемых пополнялся.

Напомним, 26 октября в США назвали «олигархами» и объявили о введении санкций в отношении экс-председателя Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка и Илана Шора, возглавляющего партию «Шор», которая последние полтора месяца проводит ежедневные протестные акции.