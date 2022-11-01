Владикавказ, , 13:49 — REGNUM В Северной Осетии завершено выполнение задания по частичной мобилизации. В настоящее время в республике на военную службу продолжают принимать лишь добровольцев и контрактников. Об этом сообщил глава РСО-Алании Сергей Меняйло.

Мобилизация Телеграм-канал пресс-службы главы РСО-Алания

«Мобилизационное задание мы выполнили. Выписка и выдача повесток прекращены. Далее военные комиссариаты будут вести работу по комплектованию вооруженных сил только с добровольцами и гражданами, желающими заключить контракт», — написал Меняйло в своем телеграм-канале.

Как отметил руководитель республики, в настоящее время часть ранее мобилизованных резервистов уже отправлена к месту выполнения боевых задач в зону СВО, остальные все еще проходят обучение на полигонах. Он также особо подчеркнул, что призванные на военную службу в рамках осеннего призыва 2022 года в зону проведения специальной военной операции или на освобожденные территории направляться не будут.