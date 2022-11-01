Уфа, 1 ноября, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Почти 1,5 млрд рублей направят на поддержку территориальных фондов обязательного медицинского страхования в Башкирии. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба правительства региона.

Гогин Борис. Портрет врача Мягковой М.А.. 1976

Сообщается, что в целях реализации указа президента РоссииВладимира Путина, согласно которому зарплата медицинских сестер и фельдшеров не может быть ниже средней по региону, а врачи должны получать в два раза больше, на федеральном уровне было принято решение о выделении субъектам Российской Федерации более 58 млрд рублей на поддержку территориальных фондов обязательного медицинского страхования.

Отмечается, что в Башкирии на эти цели будет направлено почти 1,5 млрд рублей.

«Прошу Министерство семьи, труда и социальной защиты населения совместно с Министерством здравоохранения обеспечить полное освоение полученных федеральных средств в установленные сроки», — отметил премьер-министр правительства регионаАндрей Назаров.