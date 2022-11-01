Москва, 1 ноября, 2022, 13:48 — ИА Регнум. В зоне проведения специальной военной операции за две недели ВС России уничтожили почти 200 иностранных наемников. Об этом 1 ноября заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная Операция

«В ходе специальной военной операции за последние две недели уничтожено свыше 190 иностранных наёмников, 74 танка, 235 других бронированных машин, две установки залпового огня HIMARS и 268 автомобилей с крупнокалиберными пулеметами», — сказал он на селекторном совещании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шойгу заявил, что поступающих на военную службу в рамках призывных кампаний срочников в зону спецоперации направлять не будут.