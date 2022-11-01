Москва, 1 ноября, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Результаты очередного опроса ВЦИОМ показали, что лучшими актёрами 2022 года жители России назвали Сергея Безрукова и Елизавету Боярскую. Информация была опубликована 1 ноября на сайте государственной компании.

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По мнению респондентов, лучшим российским певцом года является Олег Газманов, получивший 14% голосов, в топ-3 также вошли SHAMAN (Ярослав Дронов) (13%) и Николай Басков (9%). Лучшей певицей они назвали Полину Гагарину (14%), второе место досталось Алле Пугачёвой (8%), третье — Валерии (7%).

В топ-5 лучших актёров также вошли Константин Хабенский, Владимир Машков, Сергей Бурунов и Дмитрий Певцов. В аналогичный женский рейтинг кроме Боярской вошли Светлана Ходченкова, Екатерина Климова, Александра Бортич и Екатерина Гусева.

Для справки: опрос ВЦИОМ проводился 21 и 22 октября 2022 года. В качестве методов использовалось телефонное интервью по случайно выборке из списка мобильных телефонов, задействованных на территории России.