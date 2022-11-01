Переславль-Залесский, Ярославская область, 1 ноября 2022, 13:57 — REGNUM В Переславле-Залесском Ярославской области пригородный автобус марки «КАВЗ» насмерть сбил 50-летнего пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
ДТП произошло в понедельник, 31 октября, около восьми часов вечера на улице Московской. Пешеход от полученных трав скончался на месте.
Отмечается, что в общественном транспорте пассажиров не было. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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