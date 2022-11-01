Омск, 1 ноября, 2022, 13:47 — ИА Регнум. В Омской области по подозрению в превышении полномочий задержан начальник отдела полиции №7 УМВД России по Омску. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

СУ СКР по Омской области В Омске задержан начальник отдела полиции

По данным следствия, в 2022 году подозреваемый покровительствовал знакомой предпринимательнице, занимавшейся торговлей немаркированных сигарет. Он давал незаконные указания, не давая привлечь женщину к ответственности.

«В настоящее время подозреваемый задержан, по месту работы, жительства, а также в торговых павильонах проведены обыски, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Омске был вынесен приговор троим сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии, причастных к получению взяток и незаконному хранению наркотических средств.