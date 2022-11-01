Донецк, 1 ноября, 2022, 13:47 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике военнослужащие Народной милиции ДНР в ходе штурма опорного пункта ВСУ в посёлке Невельское взяли в плен группу киевских боевиков. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба НМ ДНР.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

Так, военнослужащими 100-й гвардейской бригады НМ ДНР были взяты штурмом позиции ВСУ в посёлке Невельское, расположенном рядом с Песками. На опубликованных кадрах видно, что силы ДНР взяли в плен не менее пяти киевских боевиков.

Боевиками ВСУ оставлено вооружение, в том числе— иностранного производства.

ИА REGNUM отмечает, что со стороны населённого пункта Невельское киевские каратели неоднократно обстреливали территорию ДНР.