Ульяновск, , 13:46 — REGNUM Единовременные выплаты семьям мобилизованных в Ульяновской области должны перечислить в течение недели, а в МФЦ организуют единое окно для приёма обращений членов семей военнослужащих. Об этом написал в телеграм-канале губернатор Алексей Русских.

Частичная мобилизация Иван Шилов, ИА REGNUM

Говоря о социальной поддержке призванных в Вооружённые силы России, глава региона сообщил, что поручил в течение недели довести региональные единовременные выплаты до семей мобилизованных.

«Жёстко предупредил коллег, что нужно исключить все бюрократические проволочки», — написал Алексей Русских, напомнив, что люди должны «беспрепятственно воспользоваться» всеми мерами поддержки.

Губернатор также проинформировал, что по его поручению в МФЦ создадут «единое окно приоритетного приёма для членов семей мобилизованных по госуслугам». Помимо этого, в муниципалитетах «на полную мощность» обещают запустить единый штаб «по рассмотрению всех проблемных вопросов семей».

Напомним, что в Ульяновской области 1 ноября начали формировать списки получателей единовременных выплат в рамках частичной мобилизации. Их размер составит 20 тыс. рублей, поддержку получат несовершеннолетние дети мобилизованных и беременные жёны.

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Отметим, что в Ульяновске участников специальной военной операции и членов их семей освободили от уплаты имущественного и земельного налогов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Алексей Русских заявлял, что по итогам рассмотрения жалоб в рамках частичной мобилизации выявлены около 200 человек, у которых «есть основания для возвращения».

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