Москва, 1 ноября, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Отдалённые гарнизоны Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера обеспечены всем необходимым, сообщил 1 ноября министр обороны России Сергей Шойгу.

Kremlin.ru Сергей Шойгу

На селекторном совещании министр рассказал, что в рамках северного завоза доставлено 77 тыс. тонн различного имущества, ГСМ и продовольствия, что позволит полноценно функционировать в течение полутора лет.

«27 сентября завершена доставка материальных средств в районы Крайнего Севера и отдаленные гарнизоны Сибири и Дальнего Востока», — сказал Шойгу.