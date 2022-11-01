Москва, 1 ноября, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Из 300 тысяч граждан РФ, призванных в рамках частичной мобилизации, направлены в районы боевых действий 87 тысяч человек. Об этом сегодня, 1 ноября, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

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По словам министра обороны России, все военнослужащие отправлены правлены в зону спецоперации (СВО) после проведения дополнительной подготовки и боевого слаживания.

При этом он отметил, что боевое слаживание сформированных подразделений на полигонах завершается. «Бойцов готовят свыше 3 тысяч инструкторов, получивших боевой опыт в ходе СВО», — уточнил Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, в России завершена частичная мобилизация, заявил президент РФ Владимир Путин после трехсторонних переговоров в Сочи.

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