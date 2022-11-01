Петрозаводск, , 14:16 — REGNUM Отделение «Союза женщин России» в Республике Карелия собрало порядка 10 тонн помощи для мобилизованных жителей региона. Об этом 1 ноября сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Груз для мобилизованных Пресс-служба администрации Республики Карелия

Мобилизованные получат от членов союза всё самое необходимое. Среди вещей — бытовые предметы, медикаменты, тёплые вещи, инструменты и продукты. Военнослужащим также передадут письма и рисунки от детей.

Груз поступит в воинские части Ленинградской области. Жители Карелии проходят подготовку в Каменке, Сертолово, Гатчине, Луге и в других местах соседнего региона.

«Частичная мобилизация ещё больше сплотила и объединила жителей нашей республики в желании поддержать защитников Родины, и вместе с тем увеличилось количество наших земляков, которым требуется поддержка», — заявила глава регионального отделения «Союз женщин России» Елена Малышева.

В данный момент поставка помощи в другие учебные части Ленинградской области ещё находится на стадии согласования. Ранее власти региона отправили несколько машин с амуницией для мобилизованных.

Читайте ранее в этом сюжете: Помощь семьям мобилизованных в Карелии начнут перечислять с 28 октября