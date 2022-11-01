Москва, 1 ноября, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Законопроект о повторной отсрочке от армии для выпускников средних профессиональных образовательных учреждений разработали депутаты фракции «Новые люди», сообщил лидер партии Алексей Нечаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

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«Сегодня мы внесли в Госдуму законопроект о повторной отсрочке выпускникам колледжей, техникумов или училищ, если они захотят поступить в вуз на бакалавриат или специалитет», — сообщил Нечаев в телеграм-канале.

В войска набрали достаточно людей, пусть гражданские остаются на гражданке, подчеркнул парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 2022 года демонстрационный экзамен в учреждениях среднего профессионального образования становится обязательным. По утверждениям преподавателей СПО, демоэкзамен может закончиться для студентов даже коммерческих отделений самым неожиданным образом — вплоть до недопуска к защите дипломов, а значит — «повисанием в воздухе» между колледжем и вузом. В этой связи остается открытым вопрос о том, что ждет молодых людей без дипломов? Обязательная срочная служба в рядах Вооруженных сил вместо возможного поступления в вузы с военными кафедрами и последующей службы уже в качестве младших офицеров? Случаи несдачи демонстрационного экзамена в учреждениях среднего профессионального образования (СПО) будут единичными, заявила глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова («Единая Россия»).

Между тем законопроект об уголовном наказании за отказ от мобилизации разработали парламентарии фракции «Единая Россия». Предполагается, что за отказ от мобилизации будут штрафовать на суммы от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. Также наказанием могут стать принудительные работы сроком до пяти лет, а самой суровой мерой будет лишение свободы на пять лет.