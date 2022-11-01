Чита, 1 ноября, 2022, 13:45 — ИА Регнум. На Забайкальской железной дороге для очистки путей от снега подготовили 27 спецмашин, сообщает 1 ноября министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

Плужные снегоочистители, способные разгребать наносы снега глубиной до 1,5 метров, снегоуборочные поезда и пневмоочистительные машины распределили по 14 станциям дороги для организации бесперебойного курсирования поездов.

Отметим, что чаще всего на Забайкальской железной дороге спецтехнику для уборки снега применяют в Могочинском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, почти 150 единиц дорожной техники вышло на расчистку дорог Забайкалья от снега накануне, 31 октября.