Москва, 1 ноября, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России поражают высокоточными ударами критическую инфраструктуру киевского режима, эффективно снижая военный потенциал боевиков ВСУ. Об этом 1 ноября заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания.

Mil.ru Сергей Шойгу

«Ударами высокоточного оружия продолжаем эффективно поражать объекты военной инфраструктуры, а также объекты, влияющие на снижение военного потенциала [Киева]. При этом принимаются исчерпывающие меры по недопущению гибели [жителей территории б. УССР]», — сказал он.

При этом глава Минобороны РФ подчеркнул, что нацистский режим Киева продолжает проведение террористических акций для уничтожения мирных жителей на территории бывш. УССР и разрушения социальных объектов.

«[Киевские боевики] не прекращают обстрелы Запорожской атомной станции, точек эвакуации и мест раздачи гуманитарной помощи, сознательно нанося прицельные удары по скоплениям гражданского населения», — уточнил Шойгу.

Также он подчеркнул, что в течение последних десяти дней российскими системами противовоздушной обороны было перехвачено свыше 200 ракет американских реактивных систем залпового огня HIMARS боевиков ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что поступающих на военную службу в рамках призывных кампаний срочников в зону спецоперации направлять не будут.