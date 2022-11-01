Обнинск, Калужская область, , 13:55 — REGNUM Цикл занятий с одарёнными детьми в Обнинске Калужской области проведут преподаватели музыкальной академии атомных городов под художественным руководством народного артиста СССР Юрия Башмета. С 1 по 6 ноября в детской школе искусств № 1 пройдут мастер-классы и учебные занятия по классу скрипки, виолончели, гитары, духовых инструментов и фортепиано. Преподаватели — педагоги ведущих учебных заведений Москвы и концертирующие исполнители, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении культуры и молодежной политики администрации Обнинска.

Народный артист СССР Юрий Башмет tercult.com

В этом учебном году в музыкальной академии атомных городов появилась новая специальность — «Оркестр». Занятия с юными оркестрантами проведёт дирижер Сибирского юношеского оркестра, дирижер детского оркестра атомных городов Леонид Жуковский. Сам маэстро Юрий Башмет будет принимать участие в мероприятиях академии, а также проведёт творческую встречу с талантливой молодёжью и педагогами музыки. Завершится работа преподавателей и учеников большим гала-концертом, который пройдет 6 ноября в Обнинском Доме ученых.

«Рад, что сейчас, спустя несколько лет, мы снова можем вернуться к полноценным «живым» занятиями в рамках нашей академии. Ведь любому молодому музыканту важно получить не только уникальный опыт индивидуальных занятий, пообщаться с педагогом, который может подсказать что-то ключевое в его исполнении, но и научиться играть в камерном составе и в оркестре. Опыт, музыкальный и даже просто человеческий, который получают на этих занятиях не только дети, но и педагоги — невероятно ценен. А для меня всегда огромная радость посещать каждый уголок нашей необъятной Родины, где есть талантливые дети», — отметил Юрий Башмет.

Проект музыкальной академии атомных городов реализуется программой «Территория культуры Росатома» совместно с Русским концертным агентством в рамках Федерального проекта «Юрий Башмет — молодым дарованиям России» при поддержке Фонда президентских грантов с 2018 года.

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