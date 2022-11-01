Бишкек, , 13:43 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммед бен Заид Аль-Нахайян подписали соглашение об учреждении совместной холдинговой компании. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Новый холдинг с уставным фондом в $100 млн (6,15 млрд рублей) должен будет заниматься реализацией коммерческих проектов развития на сумму до $1,2 млрд (73,8 млрд рублей) при поддержке Фонда развития Абу-Даби.

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Эти деньги обещают направить на крупные проекты в сфере транспортно-логистических хабов, IT-инноваций, энергетической отрасли и продовольственной безопасности, а также на создание новоформатных совместных зон рекреации и новых городов.

Руководство компанией будет осуществляться на принципах корпоративного управления, а к разработке и ведению проектами планируют привлечь зарубежных менеджеров.

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