Петропавловск-Камчатский, 1 ноября, 2022, 13:41 — ИА Регнум. На Камчатке в 2022 году за время пожароопасного сезона лесные пожары действовали на 9 тыс. га, что в 19 раз меньше чем в прошлом году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Teplyystanmedia.ru Лесной пожар

Читайте также: Площадь лесных пожаров в Приангарье составила 194 тыс. га

Всего в регионе было зарегистрировано 36 лесных пожаров, что на 15% ниже показателей 2021 года.

«Такая положительная динамика связана с эффективным мониторингом, увеличением числа сотрудников подразделений, а также укомплектованием пожарной и специализированной техникой», — рассказал руководитель агентства лесного хозяйства Камчатки Дмитрий Щипицын.

В тушении лесных пожаров принимали участие 1744 человека, из которых 102 — волонтёры. Были задействованы 396 единиц техники, в том числе 68 вертолётов. Всего вертолёты за пожароопасный сезон налетали более 308 часов при тушении огня и более 340 часов — при авиапатрулировании.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области подводят итоги минувшего пожароопасного сезона и начинают подготовку к следующему.