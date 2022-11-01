Кишинёв, 1 ноября, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Киев готов помочь Кишинёву определить принадлежность ракеты, которая упала на территории Молдавии. Об этом министр внутренних дел киевского режима Денис Монастырский заявил в телефонном разговоре с главой МВД Молдавии Анной Ревенко, сообщает 1 ноября пресс-служба молдавского ведомства.

Цитата: м/ф «Тайная Жизнь Домашних Животных», реж. Крис Рено, Ярроу Чейни, 2016, США Хитрый Кролик

«В случае необходимости мы готовы оказать экспертную помощь», — заявил Монастырский.

Ревенко сообщила, что от взрыва ракеты, сбитой ПВО киевского режима никто не пострадал, но в нескольких домах были выбиты стёкла. Следователи продолжают выяснять тип и марку боеприпасов.

«Помимо нас соответствующий ответ готовит министерство иностранных дел и европейской интеграции», — сказала Ревенко.

Напомним, ракета на приграничную территорию Молдавии упала 31 октября. В правительстве республики уже объявили виновной российскую сторону, из страны будет выслан дипломат посольства РФ. При этом фотографии обломков ракет не были обнародованы, а минобороны Молдавии сообщило, что в тот день не было нарушений воздушной границы республики.