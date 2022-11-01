Чита, 1 ноября, 2022, 13:40 — ИА Регнум. За 9 месяцев 2022 года в Забайкалье зарегистрировано 2828 преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации. Как, сообщает 1 ноября телеграмм-канал прокуратуры региона, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, количество таких преступлений возросло на 1,2% (с 2795).

Киберпреступность

При этом по Дальневосточному федеральному округу наблюдается тенденция к снижению указанных преступлений (-10,8%), также, как и в целом по России (-6,1%).

В Забайкальском крае наибольшее число IT-преступлений зафиксировано в Центральном (1178), Ингодинском (248), Железнодорожном (192) и Черновском (163) районах г. Читы, а также в Читинском (174) районе.

Наименьшее количество таких преступлений учтено в Александрово-Заводском (2), Кыринском (2), Калганском (5) и Тунгокоченском (5) районах края.

Как сообщало ИА REGNUM, за 9 месяцев 2022 года в Забайкалье зарегистрировано 1447 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, сильнодействующих веществ.