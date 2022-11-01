Цзинань, Китай, 1 ноября, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Более 20 следов черепах были обнаружены на месте раскопок окаменелостей динозавров во время полевых исследований, проведенных Чжучэнским культурным исследовательским центром динозавров в провинции Шаньдун на востоке Китая, сообщает 1 ноября агентство Синьхуа.

Adavyd Галапагосская черепаха

По данным исследовательского центра, следы черепах были обнаружены в средней и верхней части следов динозавров на ископаемом участке Хуанлунгоу в городе Чжучэн. Среди находок хорошо сохранившийся след черепахи был идентифицирован как новый таксон, названный Zhuchengichnites perfectus, что означает «полный след, найденный в Чжучэне», сообщили в исследовательском центре.

Скальное образование Zhuchengichnites perfectus относится к раннему меловому периоду. Это вогнутый отпечаток ноги с пятью пальцами, длина которого больше ширины, добавил он.

По словам исследователей, в Китае было обнаружено меньше следов черепах по сравнению с отпечатками динозавров. Zhuchengichnites perfectus — одна из наиболее хорошо сохранившихся окаменелостей черепашьего следа, найденных на сегодняшний день, и отражает биологические характеристики лап, предоставляя новые ориентиры для изучения механизмов формирования отпечатков.

Богатый ископаемыми ресурсами динозавров, Чжучэн известен как город динозавров в Китае. С 1960-х годов там было обнаружено более 30 захоронений ископаемых динозавров, площадь захоронения которых составляет почти 1000 квадратных километров.