Москва, 1 ноября, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Поступающих на военную службу в рамках призывных кампаний срочников в зону спецоперации направлять не будут, заявил 1 ноября министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании.

Минобороны России Сергей Шойгу

«Военнослужащие по призыву выполняют задачи в соответствии с предназначением воинских частей. При этом в зону специальной военной операции они направляться не будут», — заявил Шойгу.

Он добавил, что все военнослужащие по призыву, завершившие службу, будут отправлены домой.