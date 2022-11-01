Санкт-Петербург, 1 ноября, 2022, 13:39 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге ввели в эксплуатацию 300 новых комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Общее количество таких комплексов на дорогах теперь составляет более 900 единиц, сообщили 1 ноября в пресс-службе Смольного.

Гибдд.рф Система автоматической фиксации нарушений ПДД

При этом в 2023 году власти региона планируют уставить порядка 1250 комплексов фотовидеофиксации.

«Это поможет снизить уровень аварийности и уменьшить количество пострадавших в ДТП», — отметил губернатор Александр Беглов, подчеркнув, что новые комплексы устанавливаются, главным образом, в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий.

Проект реализуется в рамках Стратегии развития АПК «Безопасный город» совместно с Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Адреса работы всех комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД в Санкт-Петербурге публикуются в открытом доступе на сайте Городского мониторингового центра.