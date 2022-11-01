Уфа, , 13:39 — REGNUM Проект бюджета Башкирии на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов внесен государственное собрание республики. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба регионального парламента.

Бюджет Urosario.edu.co

Сообщается, что сейчас бюджетные документы проходят рассмотрение всеми парламентскими комитетами.

Отмечается, что 2 ноября поступившие материалы будут предварительно рассмотрены президиумом государственного собрания. Затем работа над ними будет проводиться на уровне профильных парламентских комитетов. По предложениям депутатов в процессе подготовки законопроекта к принятию в бюджет могут быть внесены изменения.

«На данный момент доходы бюджета республики на 2023 год спрогнозированы в объеме 265,1 млрд рублей, расходы — около 279,6 млрд рублей. Дефицит планируется в размере 14,5 млрд рублей. Источники его финансирования определены», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания региона Константина Толкачева.

Сообщается, что распределение бюджетных доходов будет нацелено на максимальное исполнение государством своих обязательств перед гражданами.