Белгород, 1 ноября, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Проект регионального бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов обсудили на публичных слушаниях в Белгородской области, сообщает 1 ноября пресс-служба приятельства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

Доходы на 2023 год прогнозируются в объёме 115,8 млрд рублей, в том числе собственные налоговые и неналоговые составят 102,2 млрд, безвозмездные поступления — 13,6 млрд рублей. Расходная часть предусматривает почти 132,7 млрд рублей с дефицитом в 16,9 млрд рублей, источником покрытия которого будут являться привлечение заимствований и остатки денежных средств на начало финансового года. В расходной части бюджета также предусмотрен резервный фонд правительства региона объёмом в три миллиарда рублей.

По словам начальника департамента доходов бюджета и долговой политики минфина региона Александра Шабанова, по оценке 2022 года собственные налоговые доходы ожидаются со снижением на 19% к уровню 2021 года, основанием послужило резкое сокращение платежей металлургическими организациями налога на прибыль к середине 2022 года и их полное отсутствие во втором полугодии.

В новом бюджетном цикле по ряду проектов уменьшены или совсем отменены расходы, так, сокращены почти в три раза мероприятия по культуре, по физической культуре, отложены некоторые туристические мероприятия, исключены конкурсы и грантовая поддержка ТОСов.

Государственный долг Белгородской области в 2023 году оценивается на уровне 41 млрд рублей, в 2024–2025 годах в пределах 42 млрд рублей.

Планируется, что расходы региона на 2024 год составят 130,9 млрд рублей, на 2025 год — 132,4 млрд рублей.