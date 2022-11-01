Сеул, , 13:36 — REGNUM 1 ноября в Сеуле состоялся второй политический диалог Южной Кореи и США по вопросам сотрудничества в Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Флаги США и Южной Кореи Jeon Han

Известно, что южнокорейскую сторону возглавил глава департамента Азиатско-Тихоокеанского региона МИД Ли Сан Нёль, а американскую — заместитель помощника госсекретаря США по Японии и Южной Корее Марк Ламберт.

Стороны разделили мнение о важности укрепления взаимовыгодного сотрудничества в регионе, обсудили пути укрепления сотрудничества.

В ходе встречи представитель Южной Кореи подчеркнул желание Сеула укрепить взаимодействие с островными странами Тихого океана, рассказав об итогах встречи глав МИД Южной Кореи и Тихоокеанских островных стран. В свою очередь, представитель США поддержал данное решение.