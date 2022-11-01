Магас, 1 ноября, 2022, 13:34 — ИА Регнум. В Ингушетии на 2023 год запланировано начало возведения Республиканской многопрофильной больницы в городе Назрани. На финансирование объекта здравоохранения на 450 коек и 250 посещений в смену планируется направить 9,9 млрд рублей, сообщили 1 ноября в пресс-службе правительства региона.

Mos.ru Больница

По проекту здание больницы будет семиэтажным, общая площадь учреждения здравоохранения составит 54 тыс. кв. м. Для строительства уже выделен земельный участок площадью более 99 тыс. кв. м неподалеку от городского автовокзала.

Многопрофильная больница будет включать лечебный блок на 450 коек, в том числе отделения челюстно-лицевой хирургии, травматологии и ортопедии, общей хирургии, терапии.

Кроме того, в центре будет создан сосудистый центр на 36 коек, отделение анестезиологии и реанимации на 18 коек и интенсивной терапии на 18 коек, операционный блок на девять операционных, диагностический блок с отделениями лучевой, ультразвуковой и эндоскопической диагностики.

Также в больнице будут работать поликлиника на 250 посещений и станция скорой помощи на 20 тыс. вызовов в год. Оборудована будет и вертолетная площадка.