Москва, 1 ноября 2022, 13:33 — REGNUM Западный враг навязывает России совершенно чуждое ей желание довести ситуацию геополитическую до Армагеддона, то есть ядерной войны, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.
По его словам, сделать тот или иной вывод касательно тому, кому что нужно, можно сделать только в ситуации, если мировоззрение человека, делающего вывоз целостно. А обыватель целостным сознанием не обладает. Пока же ответ России в культурном плане строится на потребительском примитиве праздника, а тем временем ситуация обостряется.