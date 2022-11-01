Москва, 1 ноября, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Западный враг навязывает России совершенно чуждое ей желание довести ситуацию геополитическую до Армагеддона, то есть ядерной войны, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.

Сергей Кургинян

«Вскоре после начала спецоперации на территории [бывшей УССР] Запад начал проводить массированную кампанию, нацеленную на создание образа «Россия конца времен», «Россия последнего боя». Мы, понимая, что врагу нужно это, а значит, это нам уж никак не нужно, какие делаем выводы? Мы будем систему менять, достаточно тонкую работу вести или заниматься только самым примитивным, что только можно с отчаяния, да? По принципу «ненароком обнажил я бицепс», так этот совокупный «Шифер» не согласится ни на ничью, ни на что, кроме безоговорочной капитуляции и расчленения страны», — заявил Кургинян.

По его словам, тот или иной вывод касательно того, кому что нужно, можно сделать только в ситуации, если мировоззрение человека, делающего вывод, целостно. А обыватель целостным сознанием не обладает. Пока же ответ России в культурном плане строится на потребительском примитиве праздника, а тем временем ситуация обостряется.