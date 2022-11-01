Курган, , 13:32 — REGNUM В Курганской области бизнесменам компенсируют часть транспортных расходов при экспорте их товара за рубеж. Данная услуга предоставляется через региональный Центр поддержки экспорта региона, сообщает пресс-служба главы региона.

Предприниматель

Первым в Курганской области такую поддержку получил шадринский завод сварочных материалов на отправку в Узбекистан свыше 22 тонн сварочных электродов. До 80% стоимости доставки груза до границы оплатило государство, 20% — сам предприниматель.

Воспользоваться услугой предприниматель-экспортёр может неограниченное количество раз. Однако сумма поддержки не должна превышать 500 тыс. рублей на одного бизнесмена.