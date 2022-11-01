Москва, , 13:32 — REGNUM В годы Великой Отечественной войны фашисты отнимали у советских детей не только Родину и родителей, но и память. Об этом 1 ноября заявила председатель Московской областной общественной организации бывших несовершеннолетних узников фашизма Инна Харламова, выступая на круглом столе «Горе без берегов»: геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны», который проходит в пресс-центре REGNUM.

Нацистский концлагерь в Саласпилсе. Латвия

«Мы сегодня рассматриваем очень больную для бывших узников фашизма тему — геноцид, то есть уничтожение. Германия отличилась тем, что она объявила войну и детям. Детям Советского Союза. В войну было уничтожено около 2 млн детей. Угнано около 5 млн. Уничтожали во всех местах — и в концентрационных лагерях, и в маршевых колоннах, и в тюрьмах, и в сборных лагерях, — сказала она. — Лагеря были сборные, распределительные, потом появились концентрационные. В Литве, например, концентрационный лагерь появился через два часа после того, как немцы перешли границу. Там оказались жены офицеров и их дети».

Как подчеркнула Харламова, у детей отнимали не только Родину и родителей, но и память.

«Им создавали, придумывали новых родителей, учили полной покорности, терпеливости и полному подчинению тому, что скажет им немец. Учиться они должны были на оккупированной территории. Уметь считать до 100, знать знаки дорожного движения и быть покорным и выполнять все указания немецкой администрации. Смерть везде была. Были лагеря, выстроенные для псевдомедицинских экспериментов над детьми. Еще живы бывшие узники таких лагерей, которые могли бы об этом рассказать», — сказала Харламова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее историк Юрий Никифоров заявил об опасности фашистского «черного интернационала».

Читайте ранее в этом сюжете: Историк Никифоров предупредил об опасности «черного интернационала»