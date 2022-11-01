Париж, , 13:31 — REGNUM Несколько жандармских служб во Франции предупредили о том, что День всех святых способствует росту краж, передает BFM TV.

Кладбище BeSignNet

Основная цель воров, по данным жандармерии, — автомобили, припаркованные на стоянках возле кладбищ. Столкнувшись с наплывом людей на кладбищах во время праздника, участились случаи краж.

Транспортные средства — не единственные объекты, на которые нацелены воры. В ночь с 26 на 27 октября на кладбище Пон-де-Жюстис в Ниме, было разрушено около шестидесяти могил. Из этих гробниц воры украли украшения. Начато расследование с целью найти преступников.

Напомним, в январе кладбище Уден в Па-де-Кале также подверглось ограблениям. Там были украдены украшения около 200 гробниц, что вызвало ужас у жителей коммуны.