Минск, 1 ноября 2022, 13:30 — REGNUM Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась предложил в будущем увеличить срок пребывания в данной должности. Об этом Зась заявил на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске.
Так, на встрече Лукашенко в шутку задал ему вопрос: «Ты там в Москве не засиделся?»
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зась заявил, что в ОДКБ продолжают дорабатывать предложения по разрешению армяно-азербайджанского конфликта.