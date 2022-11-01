Минск, , 13:30 — REGNUM Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась предложил в будущем увеличить срок пребывания в данной должности. Об этом Зась заявил на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске.

Станислав Зась Пресс-служба президента Республики Беларусь

Так, на встрече Лукашенко в шутку задал ему вопрос: «Ты там в Москве не засиделся?»

«Нет. Кстати, уже не про меня, но вот три года для генсека — это срок маленький. Это на будущее просто стоит подумать. Потому что реально очень много деятельности, и пока ты все охватишь и станешь чувствовать себя уверенно, надо время. И время очень быстро пролетает. И три года — это, конечно… (недостаточно)», — ответил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зась заявил, что в ОДКБ продолжают дорабатывать предложения по разрешению армяно-азербайджанского конфликта.