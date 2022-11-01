Москва, , 13:30 — REGNUM Мигрантов, которые создали в России семью, не следует депортировать в случае административных нарушений. Об этом заявила омбудсмен Татьяна Москалькова.

Мигрант

По её словам, сказанным в ходе Межрегионального форума, посвящённого женщинам, сегодня нередко подлежат депортации мигранты, которые создали семью.

«Сегодня административный кодекс очень жестко ставит вопрос, что человек, совершивший дважды административное нарушение, подлежит административному штрафу и выдворению. Мы будем просить законодателя, чтобы он альтернативу предусмотрел», — приводит слова уполномоченного РИА Новости.

Москалькова добавила, что нарушения бывают разными, поэтому нужно сделать всё необходимое для сохранения семей.