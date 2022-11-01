Москва, , 13:32 — REGNUM Комитет Совфеда по экономической политике решил проанализировать возможность поддержки рождаемости с помощью золота, передает корреспондент ИА REGNUM 1 ноября.

Золото Иван Шилов © ИА REGNUM

При обсуждении итогов совещания, посвященного вопросам государственного регулирования оборота золота в условиях санкционного давления глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов рассказал о прозвучавшей идее стимулировать падающую рождаемость в Магаданской области выдачей килограмма золота на каждого родившегося в регионе. Парламентарий со смехом отметил, что при таких условиях «все поедут, конечно, в Магадан».

«Почему бы так не рассмотреть, если у нас добыча золота превышает потребление на сегодняшний момент. На самом деле такое присутствует в некоторых странах. Почему бы не рассмотреть?», — сказал, смеясь, сенатор.

«Мы проработаем этот вопрос. Внесем предложение в рабочем порядке», — ответил ему зампредседателя комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов.

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