Москва, 1 ноября, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Комитет Совфеда по экономической политике решил проанализировать возможность поддержки рождаемости с помощью золота, передает корреспондент ИА REGNUM 1 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Золото

При обсуждении итогов совещания, посвященного вопросам государственного регулирования оборота золота в условиях санкционного давления, глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов рассказал о прозвучавшей идее стимулировать падающую рождаемость в Магаданской области выдачей килограмма золота на каждого родившегося в регионе. Парламентарий со смехом отметил, что при таких условиях «все поедут, конечно, в Магадан».

«Почему бы так не рассмотреть, если у нас добыча золота превышает потребление на сегодняшний момент. На самом деле такое присутствует в некоторых странах. Почему бы не рассмотреть?» — сказал, смеясь, сенатор.

«Мы проработаем этот вопрос. Внесем предложение в рабочем порядке», — ответил ему зампредседателя комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов.