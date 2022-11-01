Ульяновск, 1 ноября, 2022, 13:29 — ИА Регнум. В Ульяновской области в очередной раз объявлен жёлтый уровень опасности, на этот раз — из-за сильного ветра. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Дарья Драй ИА REGNUM Снег

По данным ведомства, ночью и днём 2 ноября в регионе ожидается усиление северо-западного ветра, отдельные порывы которого будут достигать 15 — 20 метров в секунду. В связи с этим в области объявлен жёлтый уровень опасности (стихия потенциально опасна).

По данным Ульяновского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение рабочей недели ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега при порывистом ветре. При «минусовых» температурах ночью и утром на дорогах образуется гололедица.

Спасатели призывают при усилении ветра ограничить выход из зданий и по возможности оставаться в помещениях, а также взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

Как сообщало ИА REGNUM , 31 октября из-за гололедицы в Ульяновской области был объявлен жёлтый уровень опасности.