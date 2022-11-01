Элиста, , 13:29 — REGNUM 39-летний житель Элисты уличён в интимной переписке ещё с несколькими девочками, не достигшими 12-летнего возраста. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СК России.

Уголовное дело

Следствием установлено, что 13 февраля 2017 года через одну из социальной сетей злоумышленник под вымышленным именем познакомился с несовершеннолетней девочкой, не достигшей 12-летнего возраста. С ней он продолжил переписку сексуального характера.

Аналогичные действия житель Элисты совершил с 2018 года по 2020 год в отношении трёх девочек.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.

Ранее мужчина был заподозрен в совершении иных действий сексуального характера, совершённых в отношении десяти детей, не достигших 14 лет.