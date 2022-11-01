Барнаул, 1 ноября, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Специализированный портал санаторно-курортного отдыха опубликовал рейтинги здравниц, пользующихся наибольшим спросом на трехдневные ноябрьские выходные, — сообщает туристский информационный центр Алтайского края.

Антон Денисенко Белокуриха. Алтайский Край

Здравницы края по итогам бронирования путевок на сайте Санатории-России. рф находится на седьмом месте в российском топ-20 и на первом в топ-5 по Сибирскому федеральному округу.

Среди самых популярных направлений в выходные ноября — здравницы южных регионов (Ставрополье, Краснодар), санатории столицы, Московской и Ленинградской областей и Татарии.

Курортный отдых в Алтайском крае — в первой десятке общероссийского ноябрьского спроса и на лидирующей позиции по бронированию путевок в Сибирском Федеральном округе.

Как сообщало ИА REGNUM, курортный сбор в размере 50 рублей (жители Алтайского края освобождены от его уплаты), был введен на территории города-курорта Белокурихи в качестве эксперимента с мая 2018 года.

За прошедший период в Фонд развития курортной инфраструктуры региона, созданного для аккумулирования данных средств, поступило 154,8 млн. рублей.

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